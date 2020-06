Photo : YONHAP News

Cette semaine commence sous les meilleurs auspices en Corée du Sud. Du matin jusqu’au soir, le soleil domine largement le ciel malgré quelques nuages dans le sud du pays.La lourdeur du week-end laisse sa place à des températures plus agréables ce lundi. Les maximales atteignent 26°C sur l’île de Jeju, 28°C à Séoul et à Busan, 29°C à Daejon, et enfin 32°C à Daegu.La météo sera identique demain, d’après les prévisions de l’Administration météorologique de Corée. Une couverture nuageuse sera possible dans le nord-est du territoire.