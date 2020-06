Bourse : début de semaine catastrophique

Photo : YONHAP News

Une journée qui n’est pas sans ressembler à celles du pic de l’épidémie en Corée du Sud, mi-mars, lorsque Yeouido, le Wall-Street sud-coréen, s’est effondré pendant plusieurs semaines. Le Kospi dégringole de 4,76 %, soit plus de 100 points, du jamais vu depuis le 23 mars (-5,34 %). L’indice de référence de la Bourse de Séoul perd 101,48 points et finit à 2 030,82 points.Le Kosdaq ne fait pas mieux avec une chute de 7,09 %, ce qui le fait redescendre sous le seuil des 700 points. L’indice des valeurs technologiques perd 52,91 points et clôt la première séance de la semaine à 693,15 points.Les voyants sont au rouge à tous les niveaux. Du côté des devises, la valeur du won sud-coréen s’affaisse. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 366,30 wons (+5,77 wons) et le dollar américain 1 216 wons (+12,20 wons).