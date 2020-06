20e anniversaire de la déclaration conjointe du 1er sommet intercoréen

Photo : YONHAP News

Sur fond de récente escalade verbale nord-coréenne à l'encontre du Sud, le gouvernement sud-coréen a décidé de réduire l'envergure de la cérémonie du 20e anniversaire de la déclaration conjointe intercoréenne du 15 juin. Celle-ci a été proclamée à l'issue du premier sommet entre les deux Corées, tenu à Pyongyang en juin 2000, entre les deux dirigeants de l'époque, Kim Dae-jung et Kim Jong-il.Le ministère de la Réunification a fait part, aujourd'hui, de cette décision, lors d’un point de presse régulier, avant de souligner que les relations intercoréennes ne cessaient de s'améliorer depuis 20 ans, malgré de nombreuses épreuves, sur la base de la déclaration du 15 juin. Il s'est ensuite engagé à poursuivre ses efforts pour instaurer la paix et la prospérité dans la péninsule, dans le respect des accords conclus jusqu'ici par les deux voisins.De leur côté, les médias nord-coréens restent silencieux sur cet anniversaire historique. Le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, déverse aujourd'hui encore des propos menaçants envers Séoul, évoquant des actes de représailles incessants. Qui plus est, il a repris le contenu du dernier communiqué de Kim Yo-jong, la sœur cadette du leader nord-coréen, Kim Jong-un. En effet, elle a menacé, samedi soir, de détruire le bâtiment du bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, et de laisser le chef d'état-major de l'armée nord-coréenne réagir à partir de la prochaine étape.