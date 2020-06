Moon Jae-in plaide pour l’avancement des relations intercoréennes et la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

« Kim Jong-un et moi ne pouvons revenir sur la promesse que les dirigeants des deux Corées ont faite ensemble, devant leurs 80 millions de concitoyens, pour rétablir la paix sur la péninsule. Il n'y a qu'une seule option à choisir pour les deux Corées, celle de maintenir et améliorer les relations intercoréennes, des fois mises en péril, voire complètement coupées par le passé ». C'est ce qu'a souligné le président sud-coréen Moon Jae-in, lors d’une réunion tenue cet après-midi à la Cheongwadae, rassemblant ses conseillers et secrétaires.Pour le chef de l'Etat, il faut se rappeler des principes de la déclaration conjointe du premier sommet intercoréen, dont le 20e anniversaire tombe aujourd'hui, d'autant plus qu'ils risquent actuellement d'être ternis. Et d'ajouter que la déclaration de Panmunjom et l'accord militaire proclamés ensemble par Séoul et Pyongyang en 2018 constituent des engagements solennels à respecter à tout prix.Dans la foulée, le locataire de la Maison bleue a exhorté le Nord à poursuivre le dialogue et la coopération avec le Sud. Il n'a pas manqué non plus d'appeler l'Assemblée nationale à un plus ample soutien à l'avancement des relations intercoréennes. En effet, Moon Jae-in a rappelé que les accords intercoréens, une fois ratifiés, pourraient se réaliser sans discontinu, quelle que soit l'orientation politique de l'exécutif.