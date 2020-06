La Corée du Nord menace de redéployer ses troupes dans les zones désarmées

Photo : KBS News

La Corée du Nord continue de jouer la surenchère. Comme on s’en doutait, cette fois, c’est son état-major de l’armée qui a adressé un message au Sud. Effectivement, il a menacé de « fortifier à nouveau les zones désarmées ». Il a fait cette déclaration sous forme d’« information ouverte » publiée ce matin par l’agence de presse d’Etat (KCNA).Cette déclaration fait suite à celle de Kim Yo-jong. Samedi dernier, la sœur du dirigeant suprême a déclaré qu’elle allait « passer à l’armée le droit d’exercer une prochaine action contre l’ennemi ».L’état-major de l’armée a alors précisé « avoir reçu les avis notamment du département du Front uni du comité central du Parti des travailleurs, des avis demandant d’étudier les moyens de fortifier le front en redéployant des troupes dans les zones qui ont été démilitarisées selon l’accord intercoréen ».Ces zones comprendraient celles de Gaeseong, où se trouve le site industriel intercoréen, et du complexe touristique des monts Geumgang, où des sud-Coréens ont pu voyager de 1998 à 2008. Il pourrait aussi s’agir de faire remonter la tension le long de la ligne de démarcation militaire, où les deux pays avaient détruit des postes de garde dans le cadre de leur pacte militaire, signé le 19 septembre 2018.Par ailleurs, l’état-major nord-coréen a annoncé avoir également reçu des avis quant à l’envoi de tracts anti-Séoul de l’autre côté de la frontière. Et d’ajouter qu’il élaborerait un plan d’actions militaires visant à concrétiser au plus vite toutes les opinions acceptées, afin d’obtenir l’aval de la commission militaire centrale du parti.Séoul n’a pas tardé à y réagir. Le ministère de la Défense a en effet souligné que l’accord militaire intercoréen devait être respecté. Le ministère de la Réunification a de son côté annoncé qu'un éventuel lâcher de prospectus dénigrant le gouvernement sud-coréen pourrait être considéré comme une violation claire de la Déclaration de Panmunjom, signée en avril 2018 entre Moon Jae-in et Kim Jong-un.