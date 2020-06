La Corée du Sud et les EAU conviennent de faciliter les voyages de leurs entrepreneurs

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Emirats arabes unis sont convenus de mettre en place un système dit « fast track » visant à faciliter l’entrée des entrepreneurs des deux pays sur leurs territoires respectifs.Ils se sont entendus sur ce sujet lors de la visite, de samedi à lundi, de Kim Gunn, vice-ministre adjoint des Affaires étrangères, dans le pays du Moyen-Orient.Le dispositif en question est un enjeu de taille pour les hommes d’affaires devant passer des contrats importants ou pour ceux qui se déplacent pour des raisons humanitaires. Car ils bénéficient d’une exemption de la période de « quatorzaine » obligatoire visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Le pays du Matin clair et la Chine ont commencé à l’appliquer le mois dernier.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a expliqué que la date de la mise en vigueur de l’accord avec les EAU serait décidée après concertation avec les autres ministères concernés.Par ailleurs, Kim a été reçu par le chef de la diplomatie émiratie Abdallah ben Zayed Al Nahyane. L’occasion pour lui de remettre une lettre personnelle du président Moon Jae-in au prince héritier Mohammed ben Zayed Al Nahyane et d’échanger sur la coopération entre les deux pays, qui célèbrent cette année le 40e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.