9 banques d’investissements révisent à la hausse leur prévision de croissance de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Neuf banques d’investissements étrangères ont revu à la hausse la croissance économique de la Corée du Sud pour 2020. Selon le Centre coréen pour la finance internationale (KCIF), les établissements, dont Barclays, Citigroup ou encore Bank of America, ont misé fin mai sur une contraction de 0,4 %, soit une augmentation de 0,5 point en glissement mensuel.Parmi les dix pays asiatiques, le pays du Matin clair est le seul à profiter d’une hausse des prévisions et le Vietnam le seul dont les estimations sont maintenues au même niveau. Les perspectives de Séoul pour l’année prochaine sont également passées de 3,1 % à 3,2 %.Plus précisément, Nomura a prévu un recul économique de 0,5 %, soit la progression la plus importante avec 5,4 points, alors que le Crédit suisse a fait reculer le chiffre, de 0,3 % à -0,2 %.A propos de l’économie mondiale, les institutions financières ont pronostiqué une régression de 3,7%, soit un recul de 0,8 point en raison des incertitudes liées à la pandémie du COVID-19 et à l’envenimement du conflit Washington-Pékin.