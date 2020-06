IA : lancement du Partenariat mondial

Photo : YONHAP News

Le Partenariat mondial sur l'IA (PMIA) a été lancé hier pour promouvoir le progrès et l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA).D’après le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC, il s’agit d’un groupe consultatif international qui a pour mission d’aborder les enjeux relatifs à cette technologie de pointe. La finalité est de faire en sorte que cette dernière contribue à l’accomplissement des objectifs de développement durable des Nations unies dans l’esprit de respect des droits de l’Homme, d’inclusion, de diversité, d’innovation et de croissance économique.Les 15 membres fondateurs, dont la Corée du Sud, la France, le Canada et l’Allemagne, ont déclaré soutenir le développement responsable de l’IA reposant sur la valeur des droits humains, de la liberté et de la démocratie.Pour y parvenir, le PMIA prévoit d’organiser des consultations professionnelles sur quatre thèmes : l’utilisation responsable de l’IA conduite par divers milieux, la gouvernance des données, l’avenir du travail, et l’innovation et la commercialisation.Sur le court terme, une équipe d’experts sera formée afin de discuter des moyens innovants permettant de surmonter le COVID-19.