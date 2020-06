COVID-19 : Guterres salue la stratégie de lutte sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général des Nations unies a affirmé que le gouvernement sud-coréen menait une lutte exemplaire contre la pandémie du nouveau coronavirus. Antonio Guterres a fait ces remarques dans une lettre adressée le 2 juin au président Moon Jae-in.D’après un porte-parole adjoint de la Cheongwadae, le patron de l’Onu y a précisé que la gestion de la crise sanitaire du pays du Matin clair, basée sur les dépistages et les traçages massifs et rapides, était devenue un modèle à suivre pour les autres nations. Il a alors remercié le chef de l’État sud-coréen pour son leadership, avec lequel celui-ci a évoqué l’importance de la solidarité internationale.Guterres en a profité pour souligner que les dépenses en vue de revigorer l’économie devraient être effectuées en parallèle aux actions climatiques. A ce propos, il a salué le plan de « New Deal vert » du gouvernement de Séoul, visant à maîtriser d’abord l’épidémie et à rétablir ensuite une économie plus respectueuse de l’environnement.Le numéro un de l'organisation internationale a adressé un message similaire dans une autre lettre qu’il a envoyée le 30 avril à Moon Jae-in. Dans une tribune publiée dans le New York Times, également en avril, il a écrit que la Corée du Sud était un exemple à suivre dans la lutte contre les changements climatiques et le COVID-19.