COVID-19 : les prestataires de l’aide universelle font don de plus de 28 milliards de wons

Cela fait un peu plus d’un mois que le versement universel de l’aide d’urgence « coronavirus » a commencé. L’heure est au bilan intermédiaire.A en croire les chiffres communiqués par le gouvernement, jusqu’au 8 juin, un total de 13 590 milliards de wons, soit près de 10 milliards d’euros, ont été versés, ce qui représente 95,4 % du montant prévu. Or, un peu plus de 0,2 % de cette somme, environ 28,2 milliards de wons, soit 20,6 millions d’euros, a été transformé en 156 000 donations.Il existe trois manières d’en faire don : soit en le faisant dès le dépôt de la demande de ce soutien financer, soit en donnant une partie ou l’ensemble de l’aide après l’avoir touchée, soit de ne pas la réclamer dans le délai de trois mois fixé par le gouvernement, plus précisément jusqu’au 18 août. Le montant exact des dons pourra être établi après cette date. L’argent sera utilisé pour maintenir ou créer des emplois.