COVID-19 : le raloxifène efficace pour contenir la transmission

Photo : KBS News

Le raloxifène, médicament utilisé pour traiter l'ostéoporose, serait efficace pour contenir la contamination du COVID-19. Le Biocenter de Gyeonggi Business & Science Accelerator et l’Institut national de la santé de Corée ont analysé quelque 3 000 médicaments. Il en est ressorti que cette substance empêche le nouveau coronavirus introduit dans le corps d’être transmis à une autre cellule.Selon les chercheurs, ce traitement fait également effet sur le MERS et le SRAS. Pour rappel, les scientifiques cherchent des cures contre divers coronavirus depuis 2015.Le Centre médical et la province de Gyeonggi, le CHU d'Ajou et celui de Korea à Ansan ont formé un groupe consultatif pour réaliser des essais cliniques. Ils vont remettre le plan d’expérimentation à l'Administration des aliments et des médicaments (MFDS) en août prochain.Les deux établissements ayant fait cette découverte médicale prévoient de déposer conjointement un brevet sur l’utilisation du raloxifène et de transmettre les techniques relatives aux entreprises situées au sein de la province Gyeonggi.