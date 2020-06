Photo : YONHAP News

Le soleil domine une nouvelle fois aujourd’hui la majeure partie du territoire. La matinée est exceptionnellement belle et l’après-midi, des nuages sont visibles le long de la côte sud ainsi que dans le nord-est.Avec des matinées autour de 20°C, la Corée du Sud entre doucement mais sûrement dans l’été. Les maximales grimpent jusqu’à 27°C sur l’île de Jeju, 29°C à Busan, 30°C à Séoul et à Daejeon, et enfin 31°C à Daegu.Météo-Corée annonce une journée un peu plus nuageuse pour demain. Des pluies sont même attendues sur Jeju. Le mercure perdra en moyenne un petit degré.