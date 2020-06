Bourse : montée en flèche des 2 indices

Photo : YONHAP News

Yeouido, le Wall-Street sud-coréen, fait du yoyo. Alors que l’indice de référence de la Bourse de Séoul s'effondrait, hier, de 4,76 % en clôture de séance, chutant à 2 030,82 points, le Kospi a fait un bond, ce matin, de 5,05 %. Un « side-car sur les achats », qui permet de suspendre les cours pendant cinq minutes lorsqu’un indice boursier augmente de 5 %, a été ainsi déclenché à 10h 52. Il s’agit du septième activé en 2020 et du troisième sur les achats.Même son de cloche du côté du Kosdaq. Le sixième « side-car » de l’année, le troisième sur les achats, a été amorcé à 11h 02 pour l’indice des valeurs technologiques. Pour retrouver la dernière fois qu’un double side-car a été activé, il faut remonter au 24 mars, au pic de la pandémie du COVID-19 en Corée du Sud.À la clôture, le Kospi gagne 5,28 %, soit 107,23 points et termine à 2138,05 points. Le Kosdaq, de son côté, grimpe de 6,09 %, soit 42,23 points et finit à 735,38 points. La raison de ces augmentations en flèche semble venir des dernières mesures d'assouplissement de la Réserve fédérale américaine (Fed).Du côté des devises, la valeur du won sud-coréen régresse face à la monnaie européenne mais progresse face au billet vert. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 368,54 wons (+2,24 wons) et le dollar américain 1 207,20 wons (-8,80 wons).