Pyongyang fait exploser le Bureau de liaison intercoréen à Gaeseong

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord est passée de la menace à l’acte. Elle a fait exploser, aujourd’hui à 14h 49, l’immeuble où se trouve le Bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, une ville nord-coréenne qui accueille aussi le site industriel intercoréen. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification.Son ministre, Kim Yeon-chul, a lui aussi confirmé l’information devant le Parlement, où il était interrogé au moment même des faits. Il a pourtant ajouté qu’il faudrait en savoir plus sur les circonstances exactes de l’explosion.Avant cette destruction, de la fumée a été aperçue et une explosion a été entendue jusqu’au sud du 38e parallèle, à proximité du front de l’ouest de la frontière séparant les deux Corées.Les autorités militaires sud-coréennes redoublent de vigilance et se tiennent prêtes à toute éventualité le long de la ligne de démarcation. Les commandants des troupes de première ligne sont tous sur le qui-vive.Pour rappel, Kim Yo-jong, la sœur influente de l’homme fort de Pyongyang, avait menacé Séoul, samedi dernier, d’« assister bientôt au spectacle pitoyable de la disparition complète du Bureau de liaison intercoréen inutile ».Cette instance a ouvert ses portes en septembre 2018 conformément à la Déclaration de Panmunjom, signée cinq mois plus tôt entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. En janvier dernier, le personnel sud-coréen en avait été évacué par crainte de propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus. Depuis, les deux parties communiquaient deux fois par jour par téléphone. Mais même ces communications ont été coupées par le Nord il y a une semaine.