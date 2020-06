KCNA : Séoul a proposé l’envoi d’émissaires spéciaux à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens ont rapporté que la Corée du Sud avait demandé, lundi, à envoyer au Nord ses émissaires spéciaux.L’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) a précisé : « les autorités sud-coréennes font une farce de quat' sous et le président Moon Jae-in, embarrassé par nos offensives, souhaite envoyer ses émissaires au chef de la Commission des affaires de l’Etat », qui est en l’occurrence Kim Jong-un.Selon la KCNA, Séoul a proposé comme envoyés le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae, Chung Ui-yong, et le patron du renseignement, Suh Hoon. Il a également espéré qu’ils se rendront au Nord le plus tôt possible, mais que la date exacte serait décidée selon le souhait de Pyongyang.Toujours d’après cet organe, Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant suprême, a catégoriquement rejeté cette proposition « à la fois impure et irréaliste ».