L’armée nord-coréenne promet de redéployer ses troupes à Gaeseong et aux monts Geumgang

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de faire monter la tension. Hier, elle a fait exploser le bureau de liaison intercoréen et a menacé de redéployer des troupes dans les zones désarmées en vertu de son accord militaire avec sa voisine du Sud.Et aujourd’hui, elle a précisé que ce redéploiement concernerait d’abord les monts Geumgang et le parc industriel intercoréen de Gaeseong. Des zones devenues symboles de la paix intercoréenne dans les années 2000.Dans un communiqué relayé par l’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA), le porte-parole de l’état-major général de l’armée a affirmé que les forces armées « garantiraient de manière exhaustive et militairement toutes les mesures intérieures et extérieures prises par le parti et le gouvernement ».Ce haut responsable a alors promis de déployer sur le site touristique des monts Geumgang et dans le complexe industriel de Gaeseong des unités de niveau régiment et des sous-unités de puissance de feu, chargées de défendre ces zones. Avant d’ajouter que des postes de garde seraient réinstallés dans la DMZ, que toutes les unités d’artillerie de la première ligne redoubleraient de vigilance et que tous les exercices militaires réguliers reprendraient près de la frontière avec le Sud.Dans le même temps, le porte-parole a prévenu que l’armée donnerait désormais accès aux lieux où des tracts anti-Séoul pourront facilement être envoyés vers son voisin.La KCNA a par ailleurs publié, aujourd’hui, des photos en couleurs de l’immeuble qui abritait le bureau de liaison, avant, après et au moment même de sa destruction.