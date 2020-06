La Corée du Sud se classe 23e dans le classement de la compétitivité mondiale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se retrouve au 23e rang parmi 63 pays dans le classement de la compétitivité mondiale établi par l’institut suisse IMD (Institute for Management Development). Elle monte ainsi de cinq crans par rapport à l’année dernière, s’approchant ainsi de son record enregistré entre 2011 et 2013, à savoir la 22e place.Quand on prend en considération seulement les 29 nations comptant plus de 20 millions d’habitants, le pays arrive 8e, le plus haut grade également atteint en 2012.Plus précisément, le pays du Matin clair a conservé le même niveau concernant la performance économique (27e), mais, alors que son taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) était positif, son taux de chômage lui a fait perdre des points.A propos de l’efficacité du gouvernement, Séoul n’est pas bon élève en matière de solde budgétaire et de croissance de la dette publique en raison de la hausse des dépenses publiques l’année dernière. Mais grâce aux dispositifs de la banque centrale et au système de soutien pour le chômage, il a occupé la 28e position contre la 31e en 2019.Du côté de l’efficacité des entreprises, la croissance de la population active et l’utilisation des mégadonnées l’ont hissé de la 34e à la 28e place. En ce qui concerne les infrastructures, la Corée du Sud semble avoir progressé dans tous les secteurs sauf la science, qui est déjà hautement développée, et est ainsi passé du 20e au 16e rang.En tête du palmarès, on retrouve, comme l’année dernière, Singapour. Les Etats-Unis ont reculé à la 10e position, une chute de sept places du fait de l’affaiblissement du commerce extérieur lié au conflit avec la Chine.