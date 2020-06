Washington exhorte Pyongyang à s’abstenir de tout nouvel acte contreproductif

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont mis en demeure le régime de Kim Jong-un de « s'abstenir de tout nouvel acte contreproductif », après la destruction, hier par Pyongyang, du bureau de liaison intercoréen à Gaeseong. Ils ont lancé cet avertissement par le biais d’un porte-parole de leur département d’Etat.Interrogé hier par écrit par la KBS, celui-ci a une fois de plus souligné que l’administration Trump « soutenait pleinement les efforts de Séoul en faveur de ses relations avec son voisin du Nord ».Un peu plus tôt dans la journée, un haut responsable du gouvernement américain a lui aussi affirmé que les USA maintenaient « une étroite coopération avec leur allié sud-coréen ».Le président Trump s’est exprimé, le même jour, après avoir signé un décret pour réformer la police américaine. A cette occasion, il n’a pourtant fait aucune mention du royaume ermite.C’est dans ce contexte que le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, s’est envolé vers Hawaï pour y rencontrer le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la politique étrangère, Yang Jiechi. Il était accompagné de Stephen Biegun, numéro deux du département d’Etat et représentant spécial pour la Corée du Nord. La présence de ce dernier à l’entrevue Pompeo-Yang, prévue aujourd’hui heure locale, illustre que le dossier nord-coréen sera aussi sur la table des discussions.Par ailleurs, les médias américains ont analysé que le Nord aurait fait sauter le bureau de liaison pour manifester sa déception et sa colère à l’égard du blocage de ses négociations avec les Etats-Unis et de ses relations avec Séoul.