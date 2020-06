Photo : YONHAP News

La Chine s’est elle aussi exprimée sur le refroidissement des relations entre son allié nord-coréen et la Corée du Sud.Lors d’un point de presse hier, le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a affirmé que « les Coréens, du Nord comme du Sud, sont un seul et même peuple ». Avant d’ajouter que l’empire du Milieu souhaitait et souhaiterait toujours que la paix et la stabilité soient maintenues dans la péninsule.Interrogé sur les circonstances de l’explosion du bureau de liaison intercoréen, Zhao Lijian a répondu ne pas en être bien informé.