Koica : création d’une université spécialisée dans les TIC au Vietnam

Photo : YONHAP News

L’Agence coréenne de coopération internationale (Koica) a inauguré l’université des technologies de l’information et de la communication (TIC) Corée du Sud-Vietnam à Đà Nẵng, au centre du Vietnam. Il s’agit de la seule institution d'enseignement supérieur de cette région spécialisée dans l’information et la communication, l’informatique et la gestion des TIC.A l’origine, c’était l’université informatique de l'amitié Corée-Vietnam qui proposait des cursus de trois ans. L’agence humanitaire l’avait fondée en 2007 avec un financement de 10 millions de dollars depuis 2004. Puis, dans l’objectif de former des experts en TIC, elle a injecté une enveloppe de 5,2 millions de dollars entre 2013 et le début de cette année pour en faire un établissement doté de programmes universitaires de quatre années.Pour y parvenir, l’organisme sud-coréen a établi un plan directeur à moyen et long terme et a développé des cours et des manuels pour 50 matière. Il a aussi renforcé la compétence des formateurs tout en améliorant les installations et les équipements informatiques.Début 2020, le gouvernement vietnamien a intégré le département lié aux TIC de l’université de Đà Nẵng à cet établissement et a entériné la promotion de son statut.Dans le campus d’une surface de 231 000 m², on retrouve un bâtiment principal, un immeuble muni de 149 salles de classe, 60 laboratoires, une bibliothèque et une résidence étudiante. L’université prévoit de multiplier le nombre de nouveaux étudiants à 2 000 contre 1 200 actuellement.