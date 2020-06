UE : la destruction du bureau de liaison intercoréen est « inacceptable »

Photo : YONHAP News

L’Union européenne (UE) a, elle aussi, réagi à la destruction du bureau de liaison intercoréen. Son Service pour l’action européenne (SEAE) l’a qualifiée d’acte inacceptable et a appelé la Corée du Nord à arrêter toute nouvelle mesure provocatrice.La diplomatie européenne a en même temps exprimé ses profonds regrets et assuré que l’UE « continuerait à insister et à travailler avec les pays du monde entier pour faire en sorte que les sanctions substantielles en vigueur soient pleinement mises en œuvre et respectées par tous ».Les médias des pays européens se sont également fait l’écho de la démolition de l’instance intercoréenne et ont analysé son enjeu et ses répercussions.Le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung a décrit Kim Yo-jong comme la « nouvelle femme forte de Pyongyang ». Selon le journal, le régime de Pyongyang fait monter la tension avec la Corée du Sud pour faire pression sur le président des Etats-Unis.La BBC a soupçonné Pyongyang de créer une crise, faute de progrès dans son dialogue avec Washington, afin d’avoir un levier de négociations.Le journal français Le Monde y voit un signal que la phase de détente des deux dernières années est terminée.Le gouvernement russe a, pour sa part, publié un communiqué dans lequel il a fait part de son inquiétude et a annoncé scruter de très près la situation dans la péninsule.