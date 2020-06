Explosion du bureau de liaison : les partis politiques expriment leurs regrets

Photo : YONHAP News

Suite à l’explosion du bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, les partis politiques sud-coréens ont manifesté de vifs regrets, de différente manière.Le Minjoo, le parti présidentiel, a convoqué une réunion d’urgence en présence de sa direction et les membres de la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Réunification. Selon la formation au pouvoir, cet agissement représente une grande menace pour la relation intercoréenne et un obstacle à la paix dans la péninsule, et il est donc prêt à y répondre de façon ferme. Les députés ont appelé le gouvernement à se préparer à toute éventuelle provocation de Pyongyang.Le principal camp de l’opposition, le Parti du Futur Unifié (PFU) a, de son côté, rassemblé sa propre commission chargée de la diplomatie et de la sécurité. Il a exhorté l’exécutif à changer radicalement ses politiques envers le royaume ermite du fait que la stratégie modérée, qu’il privilégie actuellement, est un fiasco.Le Parti de la Justice, quant à lui, a exhorté le pays communiste à exercer un jugement rationnel, en affirmant qu’un tel acte ne faisait qu’aggraver son isolement dans la communauté internationale.Enfin, le Parti du Peuple a prétendu que le gouvernement devrait arrêter de miser naïvement sur le dialogue.