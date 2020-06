Explosion du bureau de liaison : les firmes de la zone industrielle de Gaeseong ébranlées

La destruction, hier, par Pyongyang du bureau de liaison intercoréen a provoqué une véritable onde de choc auprès des entreprises sud-coréennes implantées sur le site industriel de Gaeseong.Selon un responsable des associations de ces sociétés, faire exploser cette structure intercoréenne n’est rien d’autre que l’annulation officielle de la Déclaration de Panmunjom signée le 27 avril 2018. Selon lui, si le gouvernement sud-coréen ne prend aucune action, la situation ne fera que s’aggraver.Avant d’ajouter que le largage des tracts anti-Pyongyang aurait servi de catalyseur à cet incident, bien qu’il trouve aussi que la méfiance envers Washington ou Séoul a vraisemblablement aussi joué un rôle.Ce responsable espère que le royaume ermite prendra en compte le fait que les entrepreneurs s’y sont installés en faisant confiance à la promesse des deux Corées et que la zone industrielle constitue la propriété d’hommes d’affaires, contrairement au bureau intercoréen.Un directeur d’une de ces sociétés souhaite, de son côté, que l’exécutif sud-coréen applique des dispositifs effectifs visant à améliorer la relation bilatérale, que le pays communiste fasse un jugement rationnel et que les Etats-Unis avancent sur ce dossier pour la paix.A en croire l’industriel, les compagnies de ce parc, situé sur le sol nord-coréen, sont déjà fortement endettées à cause de la fermeture de leurs usines depuis 2016. Beaucoup d’entre elles ont fait faillite et d’autres traversent un vrai calvaire.