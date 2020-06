La Cheongwadae durcit le ton à l’égard des offensives de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Maison bleue ne fait plus profil bas et manifeste désormais sa colère à l’égard de la critique acerbe de la part de Kim Yo-jong, la numéro deux de facto du régime nord-coréen, sur le discours prononcé récemment par le président sud-coréen.A l’occasion du 20e anniversaire, lundi, du premier sommet intercoréen de 2000, Moon Jae-in a déclaré que les deux Corées devraient faire un pas, bien que lentement, vers la voie de la réconciliation nationale, de la paix et de la réunification, et ce avec une conviction optimiste. La sœur cadette de Kim Jong-un a alors dénoncé un message qui n’a rien à voir avec l’essentiel.Lors d’un briefing de presse aujourd’hui, le premier secrétaire de la Cheongwadae à la communication a qualifié cette critique d’incongrue et d’irrespectueuse. Yoon Do-han a alors averti que le Sud ne tolérerait plus ce type d’offensives déraisonnables.Le conseiller présidentiel a également regretté la révélation unilatérale par Pyongyang de la proposition discrète du chef de l’Etat sud-coréen sur l’envoi de ses émissaires spéciaux au nord du 38e parallèle. Une chose qu’il a qualifiée d’inédite et insensée.Par ailleurs, ce matin encore, le Conseil de sécurité nationale (NSC) s’est réuni, cette fois en visioconférence. Les participants ont fait le point sur les communiqués publiés par l’Etat communiste et il semble qu’ils aient aussi décidé de réagir dorénavant plus fermement aux pressions du régime nord-coréen.