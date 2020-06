Des avions de patrouilles américains survolent le sud de la péninsule

Photo : YONHAP News

Alors que Pyongyang a laissé entendre l’annulation de l’accord militaire signé avec Séoul, Washington a envoyé des avions de reconnaissances au sud de la péninsule afin de surveiller les mouvements au nord du 38e parallèle.D’après une source militaire, un EP-3E de la marine américaine et un RC-12X des forces américaines stationnés sur le sol sud-coréen ont survolé la région métropolitaine de Séoul.Le EP-3E est capable de capter et analyser tous les renseignements d'origine électromagnétique, que ce soit sur le sol ou dans les airs. Ces derniers sont dégagés avant et après un tir de missile. Le RC-12X peut, de son côté, collecter ces signaux et maximiser l’efficacité des opérations en fournissant en temps réel des données sur les cibles à l’unité concernée.Pour rappel, le porte-parole de l’état-major de l’Armée populaire de Corée a annoncé le redéploiement des postes de garde qui avaient été retirés afin de renforcer la surveillance de la zone démilitarisée (DMZ) et d’y relancer des exercices militaires.