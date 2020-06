Séoul promet de faire payer le prix à Pyongyang en cas d’action militaire

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Défense a promis de faire payer le prix à la Corée du Nord son éventuel passage à l’acte de sa menace de rompre son accord militaire avec le Sud, signé le 19 septembre 2018.C’est le chef des opérations de l’état-major interarmées qui a lancé, aujourd’hui, cette mise en garde. Jeon Dong-jin s’est emparé de l’occasion pour exprimer aussi sa profonde inquiétude à l’égard de l’annonce faite par l’état-major général de l’armée du pays communiste. Ce dernier a fait savoir qu’il allait soumettre son plan d’actions militaires à l’approbation de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs, présidée par Kim Jong-un. Un plan qui contredit frontalement plusieurs accords déjà conclus entre les deux frères ennemis, à savoir le pacte militaire en question et la Déclaration de Panmunjom signée en avril 2018.Selon le général, cette mesure fera partir en fumée d’un seul coup les efforts déployés par le Nord et le Sud ces deux dernières décennies pour développer leurs relations et maintenir la paix dans la péninsule.A propos de la situation sécuritaire actuelle, il a assuré que l’armée sud-coréenne surveillait de très près, 24 heures sur 24, les mouvements de son homologue nord-coréenne.