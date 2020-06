Séoul regrette la remilitarisation de Gaeseong et des monts Geumgang

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a, lui aussi, exprimé aujourd’hui ses profonds regrets quant à la déclaration de l’état-major général de l’armée nord-coréenne, selon laquelle le complexe touristique des monts Geumgang et le parc industriel de Gaeseong seront de nouveau militarisés.Lors d’un point de presse, le vice-ministre Suh Ho a affirmé que cette annonce conduirait les relations intercoréennes à retourner à la case départ, c’est-à-dire au niveau d’avant la Déclaration du 15 juin 2000, adoptée à Pyongyang entre les dirigeants de l’époque, Kim Dae-jung et Kim Jong-il. Il s’agit aussi d’usurper le droit de propriété du peuple sud-coréen.À noter que pas moins de 120 PME sud-coréennes ont délocalisé leur production sur le site industriel de Gaeseong avant sa fermeture en février 2016 et les touristes sud-coréens ont pu visiter la montagne nord-coréenne entre 1998 et 2008. Les entreprises sud-coréennes y ont construit toutes les infrastructures nécessaires.Suh a d’emblée martelé que le Nord devrait prendre la responsabilité convenable et cesser aussi toute nouvelle mesure susceptible d’exacerber la situation.