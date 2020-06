Nucléaire : Lee Do-hoon entame une visite surprise aux Etats-Unis

Photo : KBS News

Le négociateur nucléaire sud-coréen est arrivé aux Etats-Unis. Lee Do-hoon a été aperçu aujourd’hui à l’aéroport international de Dulles, à Washington.Cette visite surprise intervient à un moment où les tensions sont remontées d’un cran sur la péninsule, après que la Corée du Nord a détruit le Bureau de liaison intercoréen, situé dans sa ville de Gaeseong. Elle aurait donc pour objet de coordonner les moyens d’atténuer les tensions et de renouer le dialogue nord-coréano-américain.Interrogé par des journalistes à l’aéroport, Lee n’a donné aucune précision sur le but et la durée de son déplacement, ni sur ses interlocuteurs.Toutefois, d'après le ministère des Affaires étrangères, le haut responsable sud-coréen et le sous-secrétaire d'Etat américain Stephen Biegun se rencontreront afin de discuter de la situation dans la péninsule coréenne ainsi que des contre-mesures à prendre. Ce dernier doit regagner Washington, aujourd’hui, après avoir pris part à une rencontre à Hawaï entre le secrétaire d’État américain Mike Pompeo et le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la politique étrangère, Yang Jiechi.Leur entretien aurait eu lieu cette fois à huis clos, en considération de la gravité et du caractère urgent du dossier.Enfin, la Maison bleue a tenu à préciser que le déplacement de Lee Do-hoon sur le sol américain a lieu selon un agenda déjà prévu, et non en tant qu’émissaire spécial.