Les Etats-Unis prolongent leurs sanctions contre la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Washington a prolongé d’un an ses sanctions contre Pyongyang, imposées pour la première fois en juin 2008. Il s’agit en effet de renouveler la validité de six décrets présidentiels en la matière.Selon le National Emergencies Act (NEA), la loi régissant l’état d’urgence, si un président des Etats-Unis souhaite procéder à une telle reconduction, il doit le signaler au Congrès et le publier dans le journal officiel, une fois par an. Cette année encore, et pour la quatrième année de suite, Donald Trump a bien suivi hier cette procédure.Dans une note adressée à la législature, le locataire de la Maison blanche a une nouvelle fois évoqué le fait que la Corée du Nord poursuivait toujours ses programmes nucléaire et balistique. Il a ajouté que les actes et les mesures prises par le régime de Kim Jong-un constituaient toujours une menace « inhabituelle et extraordinaire » pour la sécurité nationale des Etats-Unis, leur politique étrangère et leur économie.Les mesures punitives sont renouvelées chaque année, fin juin, dans le cadre de ladite procédure administrative. Hasard du calendrier, cette année, elles le sont sur fond de nouveau regain des tensions entre les deux Corées.