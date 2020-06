Moon Jae-in et d’anciens ministres de la Réunification échangent sur les tensions intercoréennes

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, hier lors d’un déjeuner à la Cheongwadae, d’anciens ministres de la Réunification et des experts émérites de la diplomatie et de la sécurité nationale. L’occasion pour Moon Jae-in d’écouter leurs opinions sur les relations intercoréennes qui s’enveniment.Le chef de l’Etat et ses hôtes ont fait le point sur les récentes offensives et menaces de Pyongyang contre Séoul et échangé sur les moyens de débloquer la situation.A en croire plusieurs participants, Moon s’est inquiété pour ses concitoyens, de peur que ceux-ci ne soient choqués par l’image de l’explosion du Bureau de liaison intercoréen. Il a également regretté que la situation évolue de manière préoccupante, tout en montrant sa détermination de trouver une sortie de crise par le dialogue avec la Corée du Nord comme avec les Etats-Unis.L’occupant de la Maison bleue et les experts invités ont aussi affiché leur convergence sur la nécessité d’établir une loi spéciale visant à bloquer les envois, vers le nord de la péninsule, de tracts dénigrant le régime de Kim Jong-un. Des prospectus qui semblent avoir réamorcé les tensions sur la péninsule.Parmi les participants au déjeuner figurent notamment Moon Chung-in, conseiller présidentiel spécial sur la réunification, la diplomatie et la sécurité nationale et Lim Dong-won, ex-ministre de la Réunification.