Le gouvernement impose une taxe sur les crypto-monnaies

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de mettre une taxe sur les revenus engendrés par les transactions de monnaies virtuelles.C’est ce qu’a expliqué, hier, le ministre des Finances devant la commission compétente de l’Assemblée nationale. Interrogé sur cette question par un député du Minjoo, le parti au pouvoir, Hong Nam-ki, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, a répondu que l’exécutif annoncerait, le mois prochain, un projet de révision de la fiscalité en ce sens.Le ministre a ajouté que ce document prendrait également en compte le nouveau système d’impôt, notamment la taxe sur les services numériques. Cette nouvelle forme de taxation, baptisée également « taxe Gafa » pour Google, Apple, Facebook et Amazon, consiste à donner le droit aux pays d’accueil de prélever une contribution sur les revenus réalisés dans leur territoire par les entreprises basées à l’étranger offrant des services numériques sur leur sol.En expliquant que les discussions sur cette imposition se poursuivaient actuellement au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20, Hong a fait savoir que le gouvernement examinait positivement l’adoption de ce système. Avant d’ajouter qu’il allait participer à ce débat de manière à assurer au maximum les intérêts nationaux.