Bureau de liaison intercoréen : Pyongyang diffuse des images de l’explosion

Chose plutôt rarissime. Un jour à peine après avoir fait exploser le Bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, la Corée du Nord en a dévoilé des images.La KCTV, l’une de ses chaînes de télévision nationales, a diffusé, hier à 15h, dès le début de ses émissions quotidiennes, une vidéo de 33 secondes montrant la destruction au moment des faits.On y voit l’immeuble de quatre étages abritant l’instance s’écrouler d’un seul coup, avec un bruit assourdissant et un nuage épais de fumée. Le bâtiment a littéralement volé en éclats.La façade en verre du Centre de soutien du parc industriel de Gaeseong, qui s’élève sur 15 étages et qui est situé à proximité, s’est aussi effondrée.La télévision d’Etat a également fait état de la raison pour laquelle le pays a démoli ce bureau : « considéré autrefois comme un symbole de la Déclaration de Panmunjom, signée le 27 avril 2018, il a été rendu inutile par les autorités sud-coréennes incompétentes ». Le Nord a ainsi rejeté la responsabilité sur le Sud.Le présentateur a, en même temps, averti que son pays déciderait de l’ampleur et de la date des prochaines actions contre « l’ennemi » en fonction de l’attitude de celui-ci.