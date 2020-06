Ban Ki-moon : la Corée du Nord aurait obtenu le statut de puissance nucléaire

Photo : YONHAP News

L’ex-secrétaire général des Nations unies, le sud-Coréen Ban Ki-moon, estime que la Corée du Nord semble avoir réussi à obtenir le statut de puissance nucléaire de facto, suite aux trois rencontres entre Kim Jong-un et Donald Trump. Il a avancé une telle estimation dans une interview, hier, avec l’hebdomadaire américain Time.Selon l’ex-patron de l’Onu, le milliardaire républicain aurait pu apporter une bonne contribution, mais regrettablement, il s’est contenté d’accorder seulement trois entretiens en tête-tête au dirigeant nord-coréen. Celui-ci aurait joué avec l’ego de Trump et son goût pour l’apparat.Pour rappel, les deux hommes se sont rencontrés en juin 2018 à Singapour puis en février 2019 à Hanoï, avant de se retrouver, quatre mois plus tard, cette fois à Panmunjom, à la frontière intercoréenne.Toujours lors de son entretien avec le magazine américain, l’ancien ministre des Affaires étrangères s’est aussi déclaré « très préoccupé » par les tirs balistiques répétés du royaume ermite.Ban Ki-moon a également affirmé que les USA avaient changé leur position sur « le comportement acceptable » de Pyongyang. Il a détaillé que Trump disait « okay » aux tests de missiles de courte portée, puisqu’ils ne sont pas capables d’atteindre le continent américain. Pourtant, ces engins représentent, selon lui, une menace pour la sécurité non seulement des Etats-Unis, mais également de toute l’humanité.