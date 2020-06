SK lance la production en masse de fluorure d’hydrogène

Photo : YONHAP News

Depuis que le Japon a restreint, en juillet 2019, ses exportations vers la Corée du Sud de certains matériels indispensables pour la fabrication des semi-conducteurs et des écrans, les entreprises sud-coréennes se sont mises à les développer et commencent à aboutir à des résultats concrets.Le groupe SK a annoncé, hier, que sa filiale spécialisée dans la production de matériel de semi-conducteur, SK Materials, a lancé la fabrication en masse de fluorure d’hydrogène de très haute pureté (99,999%). Jusqu’à présent, 100 % des fluorures d’hydrogène utilisés dans le pays étaient importés. Cette entreprise vise à augmenter le taux de localité de ce produit à 70 % d’ici 2023 via son usine construite l’année dernière dans la province de Gyeongsang du Nord.Cette société a également entamé la mise au point de résine photosensible de fluorure d’argon, un autre produit dont les exportations vers le pays du Matin clair sont contrôlées par Tokyo. La dépendance de ce matériel s’élève actuellement à 90 %. SK Materials projette d’achever en 2021 la construction de lignes de production afin de lancer la production à partir de l’année suivante.Le troisième conglomérat sud-coréen envisage, par ailleurs, de transférer ses technologies et ses savoir-faire pour la fabrication de ces matériels aux PME afin de renforcer la chaîne locale d’approvisionnement pour les semi-conducteurs.