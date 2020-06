COVID-19 : 59 nouveaux cas, le gouvernement adopte un « feu de signalisation d’affluence » pour les plages

Photo : YONHAP News

Après six jours en dessous des 50 cas quotidiens, ce seuil a de nouveau été dépassé aujourd’hui avec 59 cas dont 8 importés. 42 d’entre eux ont été recensés dans la région métropolitaine de Séoul et sept à Daejeon.Dans ce contexte, le nombre de masques publiques qu’un individu peut acheter chaque semaine passe de trois à dix à partir d’aujourd’hui.D’autre part, avec l’arrivée de la haute saison estivale et donc des vacances, les autorités sanitaires ont annoncé une nouvelle mesure préventive à appliquer dans les stations balnéaires. Il s’agit notamment d’offrir, en temps réel, un service de « feu de signalisation » avertissant le taux d’affluence sur les plages. Le nombre d’usagers pouvant se rendre sur le sable sera calculé en fonction de la division de la superficie totale par 2m², soit la surface qu’un individu est autorisé à occuper.Pour rappel, le 1er juin, le gouvernement avait dévoilé une série de dispositifs en la matière, notamment « maintenir une distance de 2 mètres » entre les parasols installés sur les plages.