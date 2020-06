L’armée sud-coréenne suit de près les mouvements de l’armée du Nord et passe en revue sa posture de défense

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord hausse le ton en évoquant concrètement des actes militaires qu’elle envisage d’effectuer, le gouvernement et l’armée de la Corée du Sud ont émis un message d’avertissement ferme et maintiennent une posture de défense solide.Les armées de terre, de l’air et de la marine surveillent minutieusement les mouvements militaires de l’autre côté du 38e parallèle, que ce soit sur le site touristique des monts Geumgang, dans le complexe industriel de Gaeseong et au niveau des régions frontalières. Idem pour l’armée américaine qui déploie, tous les jours, ses équipements de surveillance.Les forces sud-coréennes n’ont pas encore relevé leur niveau d’alerte, mais sont en train de revoir et de compléter leurs scénarios de riposte au cas par cas face à une éventuelle provocation du Nord.Cependant, selon les autorités militaires, aucun mouvement particulier n’a été signalé pour le moment chez le voisin, excepté le fait que des soldats se sont couverts d’un casque d’acier et ont installé un couteau sur leur fusil dans les postes de garde situés près de la frontière intercoréenne.