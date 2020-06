Entretien d’urgence entre les représentants nucléaires sud-coréen et américain

Photo : KBS News

A l’occasion de la visite surprise du négociateur nucléaire sud-coréen, Lee Do-hoon, à Washington, les deux alliés devraient tout d’abord échanger sur les intentions de la Corée du Nord. Alors que Pyongyang a détruit le siège du Bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, les moyens visant à désamorcer les tensions et à reprendre le dialogue nord-coréano-américain devraient être abordés.Jusqu’à présent, le gouvernement américain s’est montré relativement prudent quant aux récents propos et actes violents du pays communiste. Dans ce contexte, le président Donald Trump a prolongé d’un an ses six ordres administratifs portant sur les sanctions contre le régime de Kim Jong-un. Ce qui laisse entendre qu’il est peu probable que Washington change sa position vis-à-vis de Pyongyang sans la dénucléarisation du pays communiste.Par ailleurs, de nombreux experts américains de la question nord-coréenne durcissent le ton. L’ancien commandant en chef des forces US stationnées en Corée du Sud, Vincent Brooks, en a appelé à une réponse musclée, telle que le déploiement d’armes stratégiques comme un bombardier capable de larguer une bombe atomique.L’ex-conseiller à la sécurité nationale de Trump, Herbert McMaster a lui aussi appelé à une réaction militaire, soulignant la nécessité de la relance des exercices militaires conjoints sud-coréano-américains.