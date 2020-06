DMZ : l’armée sud-coréenne reprend les recherches des restes de soldats morts lors de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a annoncé que l’armée avait repris ses recherches de dépouilles des soldats tués lors de la guerre de Corée (1950-1953) à Arrow Head, dans la zone démilitarisée (DMZ). Il s’agit du lieu où se déroulèrent à quatre reprises des batailles acharnées entre les troupes sud-coréenne, américaine et française d’un côté, et les armées nord-coréenne et chinoise de l’autre.Cette opération a été interrompue, hier, pendant une journée, provisoirement, face à l'escalade des tensions entre les deux voisins. Mais les autorités militaires ont finalement jugé que la situation n’était pas aussi menaçante pour arrêter net les recherches, d’autant plus qu’elles se déroulent dans la partie sud de la DMZ.Pour rappel, les deux Corées sont initialement convenues de mener conjointement ces fouilles de restes en vertu de l’accord militaire intercoréen signé le 19 septembre 2018. Cependant, le Nord n’y ayant finalement pas participé, le Sud a fait cavalier seul entre avril et novembre 2019, avant de les reprendre à nouveau le 20 avril 2020.