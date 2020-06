Photo : YONHAP News

La Corée du Sud sera coupée en deux aujourd’hui, avec d’un côté des précipitations toute la journée sur une grosse moitié sud, et une couverture nuageuse dans le nord avec quelques éclaircies dans le nord-ouest.Les températures reculent par rapport au début de semaine. Le thermomètre monte jusqu’à 21°C à Daegu, 22°C à Busan, 24°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, et enfin 28°C à Séoul.Le temps sera mitigé demain. Météo-Corée annonce de la pluie dans le nord-est et le centre, alors que le soleil s’imposera progressivement dans le reste du pays. Le mercure remontra avec 30°C attendus dans la capitale et entre 25 et 30°C dans le sud.