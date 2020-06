Menaces nord-coréennes : Washington discute avec Séoul de la possibilité de déployer son arsenal stratégique

Photo : YONHAP News

La tension ne cesse de monter dans la péninsule, après que la Corée du Nord a dynamité le Bureau de liaison intercoréen dans sa ville Gaeseong. La Maison blanche et le département d’Etat américain ont aussitôt exprimé leur soutien entier à l’égard de la Corée du Sud, tout en soulignant qu’ils étaient en étroite coopération avec elle sur le dossier.Cette fois, c’est le Pentagone qui a fait état de sa solidarité avec Séoul. Son sous-secrétaire adjoint chargé de la sécurité dans la région indopacifique a réagi, hier heure locale, lors d’un entretien en visioconférence avec différents médias. Selon David Helvey, les provocations nord-coréennes présentent une « menace extraordinaire » dans la zone concernée.Les journalistes l’ont alors interrogé pour savoir si les Etats-Unis allaient relancer leurs exercices militaires conjoints avec le Sud et déployer leur panoplie d’armes stratégiques. En réponse, David Helvey a expliqué que Washington était en étroite concertation avec Séoul, afin de garantir la force de dissuasion présente dans la péninsule et de réagir, si nécessaire, aux menaces nord-coréennes.Selon le haut responsable du Pentagone, l’enjeu ne consiste pas seulement à défendre la Corée du Sud, mais aussi les intérêts américains, la paix et la stabilité en Indo-Pacifique.Dans ce contexte, le négociateur nucléaire sud-coréen a effectué une visite d’urgence aux Etats-Unis. Lee Do-hoon a eu un entretien officieux avec le sous-secrétaire d'Etat Stephen Biegun, qui est également le représentant spécial pour la Corée du Nord. Les deux diplomates auraient évalué la situation de la péninsule et discuté des contre-mesures à prendre, cela en toute discrétion.