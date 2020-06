Restrictions d’exportations de Tokyo : la Corée du Sud saisit l’OMC

Photo : YONHAP News

Alors que le Japon ne retire toujours pas ses restrictions d’exportations vers la Corée du Sud, Séoul a relancé officiellement ses procédures de règlement des différends à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).Le bureau de représentation permanent de la Corée du Sud à Genève a annoncé, hier, avoir envoyé au secrétariat de l’OMC et à la mission diplomatique du Japon à Genève, un document demandant l’établissement d'un groupe spécial chargé d’examiner la plainte déposée par Séoul. Ainsi, ce dossier devrait figurer à l’ordre du jour de la réunion, prévue le 29 juin, de l’Organe de règlements des différends (ORD). Il s’agit d’une étape correspondant à la première instance de l’OMC. Et si l’une des parties s’oppose aux conclusions de ce panel, elle peut faire appel auprès de l’Organe d’appel de l'organisation internationale.Pour rappel, l’administration de Shinzo Abe a restreint, en juillet 2019, les expéditions vers le pays du Matin clair de trois produits chimiques indispensables à la fabrication de semi-conducteurs. Et le mois suivant, elle a rayé son voisin de sa liste blanche des partenaires de confiance. En réponse, le gouvernement de Moon Jae-in a entamé des procédures de plainte auprès de l’institution de Genève, avant de les suspendre en novembre dernier en espérant une avancée.Par la suite, Séoul a informé Tokyo de la résolution de tous les problèmes structurels que ce dernier avait pointés du doigt pour défendre ses restrictions. Dans la foulée, le gouvernement sud-coréen lui a demandé de lui faire parvenir les moyens de retirer les contrôles d’exportation. Mais comme le Japon n’a pas donné une réponse convaincante, la Corée du Sud a décidé, le 2 juin, de reprendre les procédures de règlement de différend au sein de l’OMC.