Le Minjoo fustige la mauvaise gestion gouvernementale du dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

Les relations intercoréennes se sont considérablement détériorées ces derniers temps. Le Minjoo, le parti au pouvoir, a organisé, hier, un conseil consultatif pour discuter de ce dossier brûlant. Il a convoqué à ce rendez-vous trois responsables du gouvernement : le ministre de la Défense, Jeong Kyeong-doo, la ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, et le vice-ministre de la Réunification, Suh Hoon, à la place de son chef, Kim Yeon-chul, qui a présenté sa démission.A cette occasion, le président du groupe parlementaire du Minjoo a regretté que les ministères concernés n’aient pas su régler à temps le problème du largage aérien de tracts anti-Pyongyang. Kim Tae-nyeon a demandé aux trois représentants de l’exécutif de vérifier leur travail afin de savoir si le gouvernement a bien apporté son soutien au président de la République, qui a la ferme volonté d'incarner la paix et la prospérité dans la péninsule.Après cette réprimande publique, le chef du groupe a souligné qu’il faudrait trouver des solutions créatives et déployer des efforts avec persévérance pour faire progresser les relations Nord-Sud malgré les obstacles.La discussion s’est poursuivie dans une réunion à huis clos. Le Minjoo a remis en cause le rôle du groupe de travail sud-coréano-américain, qui, selon lui, met des bâtons dans les roues à chaque fois que Séoul prend ses propres initiatives. Il a fait remarquer la nécessité de simplifier la procédure en la matière. Toutefois, le camp présidentiel n’a pas évoqué un éventuel remplacement des interlocuteurs pour ce groupe, peut-être parce que les intéressés étaient présents.Enfin, à l’ordre du jour se trouvait également la Déclaration de Panmunjom, signée le 27 avril 2018. Il s’agissait de savoir s’il fallait ou non faire ratifier le texte à l’Assemblée nationale . D’après la formation au pouvoir, c’est au gouvernement de trancher sur ce dossier. Une fois qu’il aura donné son feu vert, le Parlement commencera à en discuter officiellement.