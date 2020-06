Pyongyang tempère ses propos menaçant envers Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a renouvelé ses critiques contre sa voisine du Sud via son agence de presse officielle (KCNA). Par ailleurs, le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, a fait paraître quelques photos de manifestation condamnant violemment les transfuges nord-coréens impliqués dans le largage de tracts anti-Pyongyang.L'organe du parti au pouvoir a également publié un texte dont l’auteur met en garde Séoul contre de nouvelles explosions successives qui « dépasseraient l’imaginaire », et contre la colère de l’armée nord-coréenne qui a commencé à « perdre patience ». Cependant, il ne s’agissait pas d’un éditorial officiel mais d’une tribune signée par un particulier.D’ailleurs, on ne trouve pas dans ces écrits une rhétorique aussi brutale et venimeuse que celle des derniers communiqués de Kim Yo-jong, la sœur cadette influente du dirigeant ou d’autres dignitaires du royaume ermite.Enfin, les médias nord-coréens n’ont pas réagi à l’égard de la Cheongwadae qui a affiché une position ferme en cas de nouvelle provocation. Ainsi, le pays communiste semble vouloir reprendre son souffle, même s’il pourrait relancer à tout moment des actes menaçants.