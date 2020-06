Inauguration de la 2e édition du Festival international du film de Pyeongchang pour la paix

Photo : YONHAP News

La deuxième édition du Festival international du film de Pyeongchang pour la paix (PIPFF) a été inaugurée, hier soir, à l’Olympic Medal Plaza, et s’étendra jusqu’au 23 juin.Un total de 96 films venant de 34 pays regroupés dans 11 sections seront projetés tout au long de l’événement. Des œuvres de jeunes cinéastes talentueux vont être dévoilées en compétition officielle, que ce soit des court-métrages sud-coréens ou bien des long-métrages internationaux.Dans les sections « Pyongyang cinéma » et « La force de la province de Gangwon », des contenus audiovisuels nord-coréens rarement accessibles et d’autres de réalisateurs de la région seront présentés.En raison de la propagation du COVID-19, le nombre d’invités a été considérablement réduit, les metteurs en scènes étrangers ne pouvant y assister. Des mesures préventives rigoureuses ont également été mises en place, telles que l’organisation de tous les évènements en plein air ou la désinfection quotidienne des salles de projection, sans oublier le lavage des mains et la prise de température des spectateurs avant leur entrée en salle.