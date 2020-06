COVID-19 : 49 nouveaux cas confirmés, nouvelles mesures préventives pour les résidences vulnérables

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients infectés par le COVID-19 tourne autour des 50. En 24 heures, un total de 49 cas dont 17 importés ont été recensés. Selon les régions, 18 ont été signalés à Séoul, 11 dans la province de Gyeonggi, six à Daejeon et trois sur l’île de Jeju. Les autres ont été détectés à leur arrivée à l’aéroport d’Incheon.Ce qui est plus inquiétant, c’est que la part des malades âgés de 50 ans et plus a presque quintuplée en un mois, de 12 % à 55 %.D’après les autorités sanitaires, la propagation de la pandémie n’a pas encore pris une grande ampleur, mais la vitesse de dépistage n’arrive pas à rattraper celle de sa diffusion.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de renforcer le contrôle préventif dans les lieux dits vulnérables à l’épidémie, notamment les cantines offrant des repas gratuits, les lieux où les personnes âgées se réunissent de manière fréquente ou les zones où se trouvent concentrés des studios à bas prix. Ainsi, un manuel indiquant les mesures préventives concernées va être distribué aux autorités locales.Quant à l’utilisation du code QR dans des établissements à haut risque, adopté depuis le 10 juin, environ 60 000 endroits, dont les lieux de vie nocturne, ont enregistré, jusqu’à présent, près de 14,1 millions d’entrées.