Le président du Parlement reporte la séance plénière du jour

Photo : YONHAP News

Une nouvelle séance plénière devait avoir lieu cet après-midi à l’Assemblée nationale. Dans la matinée, son président, Park Byeong-seug, a décidé de la remettre à plus tard en raison de l’absence prolongée de Joo Ho-young, le chef du groupe parlementaire du Parti du Futur Unifié (PFU), la première force d’opposition. L’occupant du perchoir n’a alors pas manqué d’appeler la majorité et l’opposition à s’engager de nouveau dans des négociations concernant la distribution de certaines commissions parlementaires clés, sans fixer toutefois un délai pour cela.Pour rappel, Park a donné, lundi dernier, son feu vert au scrutin visant à faire élire les chefs de six commissions. Tandis que le PFU l’a boycotté, le Minjoo, le parti au pouvoir, fort de 177 des 300 sièges au sein de l’Hémicycle, en a profité pour attribuer à un de ses députés le poste le plus convoité, à savoir la présidence de la commission de la législation et des affaires juridiques. Le président du Parlement a prévu de finaliser le vote ce vendredi pour élire les chefs des autres commissions.Joo Ho-young a aussitôt déclaré son intention de démissionner de son poste, et a quitté Séoul pour se retirer dans un lieu reclus. En retour, le président Park a préféré ne pas forcer davantage l’élection en question, par crainte que cela ne rende plus difficile un retour à la normale au sein de l’Assemblée nationale.Le Minjoo a appelé son parti rival à revenir dans l’Hémicycle, en invoquant les dossiers urgents à traiter, notamment ceux qui concernent la sécurité nationale et le troisième additif au budget. Mais le PFU campe sur sa position. Il se dit prêt à participer à des renégociations, à la seule condition que le camp au pouvoir lui rende le poste de président de la commission de la législation et des affaires juridiques. Bref, le bras de fer est loin d’être terminé.