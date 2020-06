Prêt de 3,7 milliards d’euros accordés aux entreprises des secteurs aérien et maritime

Photo : YONHAP News

Les entreprises sous-traitantes liées aux secteurs des transports aérien et maritime, durement frappées par le COVID-19, pourront contracter, dès le mois prochain, des emprunts auprès d’un fonds d’État. L’enveloppe devrait s’élever à 5 000 milliards de wons, environ 3,7 milliards d’euros.C’est ce qui a été décidé, ce matin, au cours de la septième réunion de la cellule d’urgence économique. Pour financer ce projet, le gouvernement va prélever 1 000 milliards de wons, l’équivalent de 736 millions d’euros, du fonds de stabilisation des industries de base, avant de constituer un organe dédié à des fins spécifiques.Ensuite, cette entité va acheter une partie des obligations des entreprises concernées détenues par les banques commerciales. De cette manière, un total de 5 000 milliards de wons de prêt devraient être disponibles à partir du mois de juillet. L’échéance du remboursement sera fixée à deux ans.Par ailleurs, le gouvernement a concrétisé un plan d’aide financière supplémentaire en faveur des fabricants de pièces détachées automobiles. Il s’agit d’offrir 300 milliards de wons, un peu plus de 220 millions d’euros, de garantie ainsi que 1 600 milliards de wons, environ 1,17 milliards d’euros, de prêt, et de prolonger l’échéance des emprunts contractés par les firmes bénéficiaires auprès des banques commerciales.En faisant état de ce nouveau plan d’aide, le ministre des Finances, Hong Nam-ki, a de nouveau appelé l’Assemblée nationale à approuver, le plus vite possible, le projet de troisième additif budgétaire.