Séoul scrute de près les mouvements de l’armée nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Alors que l’armée nord-coréenne a annoncé la mise en place de quatre actions militaires, l’état-major interarmées sud-coréen a fait savoir, ce matin, qu’aucun mouvement particulier n’a été observé de l’autre côté du 38e parallèle. Il a néanmoins assuré, une nouvelle fois, que ses troupes restaient sur le qui-vive 24 heures sur 24 et se tenaient dans une posture de défense sans faille.Pour rappel, l’état-major interarmées de la force militaire nord-coréenne avait déclaré, mercredi, qu’il attendait la ratification de la commission centrale militaire du Parti des travailleurs concernant quatre décisions : le rehaussement de son niveau d’alerte, le déploiement de soldats sur le site touristique des monts Geumgang et dans le complexe industriel de Gaeseong, et la réinstallation de postes de garde dans la zone démilitarisée (DMZ).Ainsi, l’attention se porte désormais sur le calendrier de la réunion de cette puissante commission. Interrogée sur cette question ainsi que sur les récentes activités du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, l’état-major interarmées sud-coréen a répondu n’avoir aucun élément à communiquer. A cet égard, les chefs de la défense sud-coréen et américain devraient bientôt s’entretenir en visioconférence.Dans ce contexte, la Cheongwadae a annoncé, ce matin, que le président Moon Jae-in avait accepté la démission présentée mercredi par le ministre de la Réunification, Kim Yeon-chul pour endosser la responsabilité de l'aggravation des relations Nord-Sud.