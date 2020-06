Météo : vendredi mitigé avant un beau week-end

Après avoir été surpris par des précipitations tôt ce matin, les Séouliens retrouvent le soleil dans l’après-midi, mais il n’est pas impossible que des orages pluvieux s’abattent sur la capitale en début de soirée. Dans le reste du pays, le soleil joue avec la pluie un peu partout, excepté sur la côté sud-est où il fait beau.Le mercure est toujours agréable. Les maximales grimpent jusqu’à 25°C sur l’île de Jeju, 27°C à Busan, 29°C à Daegu et à Daejeon, et enfin 30°C à Séoul.Ce week-end, il fera globalement beau sur tout le territoire. Météo-Corée annonce tout de même la possibilité de quelques pluies orageuses dans le centre et l’ouest samedi après-midi. La journée de dimanche sera chaude avec 31°C attendus dans la capitale.