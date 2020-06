Photo : YONHAP News

Alors que le début de semaine laissait craindre le pire, avec des chutes importantes des deux principaux indices, la Bourse de Séoul s’est reprise et termine la semaine sur une bonne note. Le Kospi, son indice de référence, gagne 0,37 %, soit 7,84 points, et atteint 2 141,32 points. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, prend 0,64 %, soit 4,70 points et clôt la séance à 742,03 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen prend de la valeur face à la monnaie européenne mais en perd face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 356,32 wons (-2,44 wons) et le dollar américain 1 209,60 wons (+1,60 won).